Глава "Газпром нефти" не считает драматичным падение цены нефти ниже $40 за баррель

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" считает цену нефти ниже $40 за баррель нормальной для текущего состояния рынка, ее недавний рост выше $40 был вызван "состоянием эйфории" от снятия карантинных мер. Цена нефти выше $40 за баррель может подняться только ближе к концу году, сказал журналистам глава компании Александр Дюков.

"Если говорить о цене на нефть, то я бы не назвал то, что произошло в последние дни падением. Наоборот, правильнее говорить о коррекции и объективной нормализации. То, что мы наблюдали до этого, - это состояние некоторой эйфории на рынке. Я говорил, что летом цена должна уверено превысить $30 за баррель, а что касается 40 и выше, то тут много факторов, которые на это влияют. Это цену мы увидим ближе к концу года", - заметил он.

По его словам, на недавнее снижение цены нефти ниже $40 за баррель повлияло то, что темпы снятия карантинных мер были проведены с некоторой задержкой. "Было еще несколько событий, которые подтолкнули цену ниже 40. Это данные о запасах: все ожидали сокращения запасов или то, что они останутся на прежнем уровне, но мы увидели рост", - добавил он.