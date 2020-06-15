{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин прорабатывает меры поддержки бизнеса в условиях новых требований СанПиН

В свою очередь Минэкономразвития работает над национальным планом восстановления экономики и в ходе подготовки проходят встречи с отраслевыми бизнес-объединениями

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса для приспособления к новым условиям санитарно-эпидемиологических требований, которые действуют в переходный период. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Бизнес поднимает такой вопрос, как возобновление деятельности и приспособление к тем новым санэпидтребованиям, которые сейчас в этот переходный период существуют, и, соответственно, просят разработать некий механизм дополнительной финансовой поддержки на какое-то дооборудование дополнительное, такие небольшие мероприятия. Мы сейчас на уровне правительства такие меры прорабатываем, и они будут дополнительно вам предложены и доложены", - отметил Решетников.

Министр напомнил, что Минэкономразвития сейчас работает над национальным планом восстановления экономики и в ходе подготовки проходят встречи с отраслевыми бизнес-объединениями.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
"Уральские авиалинии" потеряли 94% объема перевозок из-за пандемии
Авиакомпания воспользовалась мерами поддержки бизнеса, получила государственные субсидии
Читать полностью