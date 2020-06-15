Кабмин прорабатывает меры поддержки бизнеса в условиях новых требований СанПиН

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает дополнительные меры поддержки бизнеса для приспособления к новым условиям санитарно-эпидемиологических требований, которые действуют в переходный период. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании у президента РФ Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Бизнес поднимает такой вопрос, как возобновление деятельности и приспособление к тем новым санэпидтребованиям, которые сейчас в этот переходный период существуют, и, соответственно, просят разработать некий механизм дополнительной финансовой поддержки на какое-то дооборудование дополнительное, такие небольшие мероприятия. Мы сейчас на уровне правительства такие меры прорабатываем, и они будут дополнительно вам предложены и доложены", - отметил Решетников.

Министр напомнил, что Минэкономразвития сейчас работает над национальным планом восстановления экономики и в ходе подготовки проходят встречи с отраслевыми бизнес-объединениями.