Всемирный конгресс по железнодорожному обучению впервые пройдет в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. VI всемирный конгресс по железнодорожному обучению Международного союза железных дорог пройдет в сентябре 2021 года на площадке Российского университета транспорта в Москве. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"Российский университет транспорта был выбран местом проведения VI Всемирного конгресса по железнодорожному обучению Международного союза железных дорог. Соответствующее письмо генерального директора МСЖД Франсуа Давенна поступило в вуз. Заявки на проведение мероприятия были поданы от нескольких стран, в том числе на финальном этапе рассматривались предложения от России, Саудовской Аравии и Таиланда", - приводятся в сообщении слова ректора Российского университета транспорта Александра Климова.

По его словам, традиционно конгресс становится площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов, связанных с развитием кадрового потенциала железнодорожной отрасли с участием самого широкого круга ведущих мировых компаний и учебных заведений.

О конгрессе

Всемирный конгресс по железнодорожному обучению является крупнейшим форумом, проводимым в сфере управления персоналом, образования и обучения специалистов для железных дорог, и проходит один раз в два года. Конгресс является местом экспертного обсуждения превалирующих и перспективных тенденций в сфере кадрового обеспечения, внедрения новых технологий в управление персоналом железнодорожного транспорта, организации и технологий обучения специалистов-железнодорожников.

Предыдущие конгрессы состоялись в Испании, Австрии, Португалии, Германии и Марокко. Российский университет транспорта принимал участие в четырех последних конгрессах.

V конгресс состоялся в октябре 2019 года в Рабате (Марокко). В нем приняли участие более 230 представителей членов МСЖД - железнодорожных компаний и университетов из более чем 30 стран мира, в том числе от России - делегации ОАО "РЖД" и Российского университета транспорта.