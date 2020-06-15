Северное речное пароходство открыло сезон летней навигации в Арктике

АРХАНГЕЛЬСК, 15 июня. /ТАСС/. Период летней навигации начался в районе дислокации флота Северного речного пароходства в Арктике на неделю раньше ожидаемого срока из-за аномально теплой зимы. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

"В районе основной дислокации флота Северного речного пароходства, в Обском бассейне, началась летняя навигация 2020 года. В связи с аномально теплой зимой навигация восточной группы флота Северного речного пароходства на реке Обь открылась раньше ожидаемого срока", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, по прогнозам синоптиков, ледоход в районе навигации, вблизи городов Салехард и Лабытнанги, закончился на неделю раньше срока.

"Экипажи судов Северного речного пароходства приступают к выполнению поставленных перед ними задач в Обском бассейне с соблюдением всех требований регламентов, введенных для профилактики распространения COVID-19. Перед ними стоит важная задача по безопасной и своевременной транспортировке грузов в Арктике", - отмечается в сообщении.

Флот Северного речного пароходства осуществляет перевозки по Северному морскому пути. Суда пароходства работают в портах Арктики и крупных рек Сибири, осуществляют перевозки в Ненецкий автономный округ, Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Республику Саха, на Таймыр, в Красноярский край. Работают в портах Мурманска, Архангельска, Нордвика, Амбарчика, Игарки, Дудинки, Диксона, Тикси, Певека, Находки, других труднодоступных районах Севера, а также осуществляют плавание в территориальных водах Китая и Кореи.