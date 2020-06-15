СМИ: на Хайнане выплатят денежную премию гостиницам повышенного уровня комфорта

ХАЙКОУ /Китай/, 15 июня. /ТАСС/. Квалификационная комиссия гостиничного рейтинга города Хайкоу, административного центра южной провинции Хайнань, проведет оценку "звездной системы" отелей, после чего местная администрация предоставит денежное поощрение новым туристическим комплексам повышенного уровня комфорта. Об этом в понедельник сообщил информационный портал "Наньхайван".

Новые пятизвездочные отели Хайкоу получат вознаграждение от городского правительства в 1 млн юаней (около $140 тыс.), четырехзвездочные - в 500 тыс. юаней (примерно $70 тыс.), а трехзвездочные могут рассчитывать на бонус в 150 тыс. юаней (порядка $21 тыс.). Работа комиссии по оцениванию гостиничного сектора Хайкоу начнется 1 июля и завершится 30 сентября текущего года. Эксперты рассмотрят заявки на получение "звезд" от 12 отелей, а также проведут ревизию рейтинга 18 отелей Хайкоу повышенного уровня комфорта.

В ходе проверки гостиниц административного центра островной провинции будут учтены такие показатели как необходимый набор предметов потребления в отеле, система аварийного управления, техническая поддержка программного обеспечения, особые методы управления и другие параметры, предусмотренные рейтинговым регламентом.

Правительство КНР активно развивает туристическую инфраструктуру Хайнаня в рамках проекта создания свободного порта на этом тропическом острове. К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточными Гавайями" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В прошлом году остров посетили свыше 83 млн китайских и иностранных туристов, доходы туристической отрасли провинции выросли на 11%, до 105 млрд юаней (около $14,89 млрд).