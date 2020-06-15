ЦБ разрешил НПФ принимать документы на выплаты накопительных пенсий по электронной почте

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России разрешил негосударственным пенсионным фондам (НПФ) до конца сентября 2020 года принимать к рассмотрению документы о назначении накопительной пенсии, поступившие по электронной почте и без нотариального заверения. Временные изменения были внесены для снижения негативных последствий COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

"Банк России, по согласованию с Минтруда России, для того, чтобы обеспечить соблюдение прав клиентов НПФ в условиях пандемии, временно, до 30.09.2020, предоставил НПФ право устанавливать выплаты за счет средств пенсионных накоплений на основании документов, не удостоверенных нотариально, и направленных в фонды по почте, либо в электронной форме", - пояснили в ЦБ.

Ранее для того, чтобы клиенты НПФ могли начать получать накопительную пенсию или выплаты, согласно нормативным актам, необходимо было предоставить в НПФ ряд документов - либо лично, либо направив по почте. Все документы, в том числе паспорт, СНИЛС, подтверждение родства, принимались либо в подлинном виде, либо после нотариального заверения.

Тем не менее, в пресс-службе регулятора добавили, что во избежание неправомерных действий НПФ должны будут предпринимать дополнительные меры. А именно, запрашивать в ПФР (Пенсионный фонд России) информацию о наличии у застрахованного лица условий назначения пенсии, запрашивать в ЗАГС информацию о смерти застрахованного лица (в случае обращения правопреемника), а также проверять доверенности представителей застрахованных лиц через сервис Федеральной нотариальной палаты.

Также, если у НПФ возникают сомнения в достоверности представленных документов, фонд должен отказать в удовлетворении заявлений и потребовать предоставления документов в обычном установленном порядке.

"Принятие решения о применении указанного упрощенного порядка каждый НПФ осуществляет самостоятельно. Полагаем, что указанный временный порядок позволит гражданам реализовать свои законные права на получение выплат за счет средств пенсионных накоплений с минимизацией рисков для здоровья, связанных с личным посещением офиса НПФ или нотариуса, в условиях текущей эпидемиологической обстановки", - также отметили в пресс-службе регулятора.