Глава Amazon может лично дать показания в комитете Палаты представителей

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос может в течение этого лета лично дать показания в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США по вопросу соблюдения правил честной конкурентной борьбы в области высоких технологий. Об этом сообщило в понедельник агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на попавшее в ее распоряжение письмо юрисконсульта Amazon, адресованное данному комитету.

Корпорация "привержена делу сотрудничества с разбирательством и предоставит подходящих представителей руководства для дачи показаний", приводит агентство выдержки из письма, направленного 14 июня. "Это включает Джеффа Безоса и других руководителей на слушаниях этим летом", - уточнила Amazon.

Эта корпорация в опубликованном в мае заявлении информировала, что не может гарантировать присутствия Безоса на слушаниях в юридическом комитете нижней палаты Конгресса США. Пресс-служба комитета 1 мая вызвала Безоса на слушания, на которых будет рассматриваться соответствие практики работы компании принципам честной конкурентной борьбы. Как отметили законодатели, у них есть опасения относительно того, что представители Amazon ранее дезинформировали комитет. Конгрессмены подчеркивали, что могут вызвать Безоса, пригрозив ему судом.

Поводом для вызова стала публикация газеты The Wall Street Journal, утверждавшей, что сотрудники Amazon получали доступ к закрытой документации о товарах других фирм для разработки своей продукции. Источники издания отмечали, что Amazon на примере чужих популярных товаров создавала собственные аналоги и выстраивала тактику их реализации. Таким образом, независимые компании, пользуясь услугами Amazon для распространения своей продукции, рисковали получить в лице данной корпорации прямого конкурента.

Согласно оценкам агентства Bloomberg, состояние Безоса превышает $146 млрд. Он занимает первое место в составляемом агентством списке самых богатых в мире людей. Капитализация Amazon превышает в настоящее время $1,2 трлн. Безосу также принадлежит аэрокосмическая компания Blue Origin. В 2013 году он приобрел газету The Washington Post за $250 млн.