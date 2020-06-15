В Минфине считают налог на дополнительный доход в нефтяной отрасли ошибкой

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в 2019 году недополучил 213 млрд рублей из-за введения налога на дополнительный доход (НДД) в нефтяной отрасли, что сопоставимо со стоимостью налоговых каникул для пострадавшего от пандемии малого и среднего бизнеса за два квартала, сообщил в интервью агентству Reuters замминистра финансов РФ Алексей Сазанов. Введение НДД он назвал самой большой ошибкой за время своей работы в Минфине.

"Есть хорошая фраза: "Богатые богатеют, бедные беднеют". НДД - это наглядная демонстрация этой фразы. Посмотрев на итоги введения НДД, я могу сказать, что лично для меня это самая большая ошибка за все время работы в Минфине", - сказал Сазанов. "Условно можно сказать, что у каждого гражданина России забрали по 1 400 рублей, потому что эти деньги не получил бюджет, из которого финансируются все расходы государства. При этом куда они пошли - непонятно", - отметил замминистра.

"В 2017 году, когда мы обсуждали НДД, нам говорили - это очень правильный режим, вырастут инвестиции. Мы ввели его на 10% добычи, но инвестиции не увеличились ни на рубль. У топ-5 нефтяных компаний абсолютно никак не изменились инвестиции, разница - ноль. А вот дивиденды за это время выросли в два раза - на 500 млрд рублей", - констатировал Сазанов.

При этом возможность отмены НДД он исключил и посоветовал нефтяным компаниям, жалующимся на падение прибыли в условиях падения цен на нефть, "иметь совесть" и не надеяться на новые льготы.

По словам Сазанова, Минфин разработал законопроект, который позволит исключить выпадающие доходы в будущем и компенсировать эти потери. "Компенсация будет постепенной, не в один год, - рассказал он. - Ключевое - это пересмотр понижающих коэффициентов по НДПИ по 1 и 2 категориям. Коэффициенты будут повышены".

В то же время в отношении выработанных месторождений НДД работает хорошо, а выпадающие доходы - порядка 30-40 млрд рублей - укладываются в первоначальные прогнозы, добавил замминистра.

Он также положительно оценил эффект от налогового маневра в нефтяной отрасли, и добавил, что Минфин не планирует корректировать демпфирующий механизм, который позволил частично компенсировать потери бюджета от падения цен на нефть.

НДД в нефтяной отрасли

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья применяется с 2019 года и в том числе предусматривает отмену экспортных пошлин на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки. Ставка НДД - 50%, налог взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку.

Пока система действует только для пилотных проектов и распространяется на четыре группы месторождений: новые месторождения в Восточной Сибири с выработанностью менее 5%; месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине; действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн в год); новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн.