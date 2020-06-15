"Газпром нефть" допускает нулевой эффект глобального потепления на проекты в Арктике

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что риски для проектов в арктической зоне из-за глобального потепления можно свести к нулю, если правильно организовать реализацию проекта. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ТАСС о рисках изменения климата для проектов компании, а также о возможности повторения чрезвычайной ситуации, произошедшей в Норильске.

"Если правильно организовать работу, процесс проектирования, процесс строительства и эксплуатации, то все эти риски можно минимизировать, свести к нулю", - отметил Дюков.

Его заместитель Вадим Яковлев добавил, что с целью минимизации теплового воздействия на грунты, все здания и сооружения проектируются на высоте не менее метра от земли. При проектировании объектов в условиях вечной мерзлоты в расчеты закладываются возможные изменения среднегодовых статистических температур окружающего воздуха, то есть за пять лет учитывается потепление на 1 градус по Цельсию, а за 25 лет, соответственно, на 5 градусов по Цельсию. "У нас есть служба геотехнического мониторинга, которая следит за тем, как меняются (климатические) условия", - сказал он.