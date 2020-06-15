Аэропорт Грозного возобновил все межрегиональные рейсы, отмененные из-за коронавируса

ГРОЗНЫЙ, 15 июня. /ТАСС/. Аэропорт Грозного начинает работать в штатном режиме, возобновив все межрегиональные рейсы, отмененные или сокращенные из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом журналистам сообщил депутат Госудумы и помощник главы Чечни Адам Делимханов, курирующий вопросы границ в оперативном штабе.

Грозненский аэропорт с 27 марта сократил число рейсов из-за угрозы распространения коронавируса и приостановил прием пассажиров, не имеющих прописки в Чечне.

"Мы запускаем все межрегиональные рейсы, полноценно будет работать аэропорт. С начала режима самоизоляции в аэропорту действовали ограничения - выполнялись только три рейса в неделю в Москву. Дал поручение договориться со всеми компаниями, чтобы обязательно соблюдали все меры безопасности", - отметил Делимханов добавив, что при этом пассажиры обязаны иметь при себе справки с отрицательным результатом на коронавирус.

По словам Делимханова, отменяется также требование к пассажирам иметь прописку или временную регистрацию в Чеченской Республике. "Туристического направления пока у нас нет, по необходимости все могут прилетать и также улетать. Но у меня большая просьба к нашим жителям и тем, кто живет в регионах России, чтобы они ограничили передвижения на время пандемии, переждали месяц", - добавил он.

Как сообщили ТАСС в аэропорту, регулярные ежедневные рейсы из Грозного в Москву возобновили авиакомпании "Аэрофлот" и "Ютэйр", также вновь запущены рейсы из Грозного в Сургут и Ростов-на-Дону. В Чечне, по последним данным, зарегистрировано 1 496 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, 1 128 человек выздоровели, 18 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,9 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.