База данных Российского союза автостраховщиков по ОСАГО может перейти в ведение ЦБ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России предлагает вести базу данных по ОСАГО, которая сейчас принадлежит Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Об этом в интервью Российской газете сообщил зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Индивидуализация тарифа требует совершенно нового подхода к IT-инфраструктуре. Уровень моделирования, уровень электронных баз данных кратно возрастает. В связи с этим мы считаем, что назрел вопрос: где должны накапливаться такие данные, и на чем они должны базироваться. Казалось бы, у нас есть сегодня автоматизированная система Российского союза автостраховщиков. Она - кладезь большого количества информации. Но мы видим за последние несколько лет, что, несмотря на все усилия страхового сообщества, она не может адаптироваться с той скоростью и с тем качеством, которое сегодня требуется", - отметил он.

По мнению Чистюхина, также нужно расширить эту базу помимо моторных видов на иные виды страхования. "Поэтому в ближайшее время мы поставим вопрос о том, кто должен вести эту базу. На наш взгляд, для использования такой базы в публичных целях, чтобы она была удобна и понятна как потребителю, так и страховому сообществу, она должна перейти какому-то государственному органу или субъекту этого органа. Мы рассматриваем, что это будет регулятор, то есть Центробанк, либо организация при Банке России", - сказал он.

Чистюхин привел в пример базу техосмотра, которую создавал РСА, а потом она перешла в ведение МВД.

"Мы не хотим, чтобы были разные операторы. Сегодня количество жалоб на присвоение коэффициента бонус-малус (за безаварийную езду - прим. ТАСС) составляет более половины от всех жалоб на ОСАГО. И никак эту проблему не решить. А нам хотелось бы, чтобы технологии поставили бы потребителю простые и технологически надежные решения", - отметил он.

База данных АИС РСА для ОСАГО предоставляет страховым компаниям данные, позволяющие провести расчет стоимости полиса. Владельцы транспортных средств с помощью этой системы могут рассчитать коэффициент бонус-малус, убедиться, что их полис зарегистрирован в системе, оформить электронный полис страхования.

Также база содержит основные характеристики автомобилей, историю вождения, данные по оформлению страховых случаев и прошедшим по ним выплатам, оформлению и продаже полисов страхования.