"Газпром нефть" выплатит рекордные дивиденды за 2019 год из расчета 37,96 рублей на акцию

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату дивидендов за 2019 год из расчета 37,96 рублей на акцию (включая 18,14 рублей на акцию промежуточных) - это на 26,6% больше, чем за 2018 год. Таким образом, эта выплата акционерам станет самой крупной в истории компании, следует из сообщения "Газпром нефти".

Собрание акционеров компании прошло 11 июня в заочной форме. Датой закрытия реестра лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 26 июня.

Компания перешла на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Уровень дивидендов "Газпром нефти" за II полугодие 2019 год впервые составил 50% от чистой прибыли, за I полугодие 2019 год компания выплатила акционерам промежуточные дивиденды на уровне 40% от чистой прибыли. Таким образом, на дивиденды с учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов будет направлено почти 180 млрд руб. чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Чистая прибыль "Газпром нефти", приходящаяся на акционеров, в 2019 году выросла на 6,2% по сравнению с показателем 2018 года - до 400,2 млрд рублей.

"Компания закончила 2019 году с достойными результатами. Объем добычи превысил 96 млн т нефтяного эквивалента, чистая прибыль составила рекордные 400,2 млрд рублей. Мы продолжили наращивать эффективность бизнеса, сохраняя ставку на безопасность, экологичность и технологическое развитие. Такой подход позволил компании встретить новый вызов 2020 года - пандемию COVID-19 и резкое снижение спроса и цен на нефть - в устойчивом финансовом положении и с низкой долговой нагрузкой", - прокомментировал итоги 2019 года глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.