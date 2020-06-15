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WhatsApp запустит электронные платежи внутри приложения

Первыми оценить новые возможности смогут пользователи из Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 июня. /ТАСС/. Американская компания Facebook приступила в понедельник к запуску сервиса электронных платежей на платформе принадлежащего ей приложения для обмена сообщениями WhatsApp. Как уточнил основатель и глава компании Марк Цукерберг, первыми оценить новые возможности приложения смогут пользователи из Бразилии.

"Сегодня мы начинаем запускать платежи для пользователей WhatsApp в Бразилии. Отправка и получение денег станет столь же простым, как обмен фотографиями. Мы также позволим малому бизнесу осуществлять продажи прямо в WhatsApp", - написал он на своей странице в Facebook.

Как уточнил Цукерберг реализация новой опции будет осуществляться на основе анонсированной в ноябре прошлого года системы онлайн-платежей Facebook Pay. По словам предпринимателя, с бразильской стороны партнерами его компании выступают крупнейший госбанк Banco do Brasil, а также коммерческий банк Nubank, потребительский кооператив Sicredi и национальный оператор платежных систем Cielo.

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