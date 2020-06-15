Российские банки пока не планируют вводить плату за пользование пластиковыми картами

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российские банки пока не собираются вводить дополнительную плату за выпуск и обслуживание пластиковых карт, а также иные комиссии за банковские сервисы в связи с административным снижением эквайринговых комиссий. Об этом сообщили в ТАСС в пресс-службах крупнейших банков РФ.

ЦБ в качестве меры поддержки бизнеса ограничил до 30 сентября 2020 года размер комиссии, которую банки берут за прием платежных карт, на уровне 1% для онлайн-покупок продуктов питания, лекарств и товаров повседневного спроса, а также при оплате медицинских услуг. Позже Ассоциация банков России (АБР) попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина отказаться от административного регулирования эквайринга, поскольку в результате уже примененных ограничений банки недополучат как минимум 12 млрд рублей прибыли.

Банкиры отмечают, что в случае ужесточения регулирования кредитные организации будут вынуждены начать взимать плату с клиентов за выпуск и обслуживание платежных карт, доступ к кол-центру, а также сократить или даже отменить программы лояльности.

Мнение банков

"ПСБ не планирует вводить дополнительные комиссии за обслуживание банковских карт, а также устанавливать плату за использование платежных приложений и услуг кол-центра. Банк также не меняет условия по программам лояльности: начисление кэшбэка сохраняется и для кредитных, и для дебетовых карт", - сообщили ТАСС в пресс-службе Промсвязьбанка (ПСБ) и добавили, что кредитная организация недавно, напротив, увеличила количество категорий повышенного кэшбэка.

В пресс-службе "Тинькофф банка" также заверили, что кредитная организация не планирует вводить дополнительные комиссии за выпуск банковских карт или услуги кол-центра. Однако представители платежного рынка отмечают, что, действительно, в случае дальнейшего административного регулирования эквайринга кредитные организации будут вынуждены ухудшить условия программ лояльности и ввести плату за обслуживание "пластика".

"Весь комиссионный доход от расчетных операций по картам мы вкладываем в программы лояльности для клиентов (кэшбэк). Дальнейшее регулятивное снижение эквайринговой комиссии неизбежно приведет к тому, что банки будут вынуждены урезать преимущества для держателей карт - сокращать программы лояльности, вводить и повышать плату за обслуживание", - сообщили ТАСС в пресс-службе Альфа-банка.

В Московском кредитном банке (МКБ) также считают, что в случае дальнейшего снижения комиссий за эквайринг некоторые игроки на платежном рынке в качестве самого простого решения могут ввести плату за пользование пластиковыми картами. "Перспектива долгосрочного снижения этого показателя неизбежно подтолкнет банки к поиску новых источников дохода. Не исключено, что отдельные игроки выберут наиболее простой путь увеличения текущих и введения новых комиссий для держателей карточных продуктов, а также снижения расходов, ухудшения лояльности", - сообщили ТАСС в пресс-службе МКБ, отметив, что в то же время на рынке существует острая конкуренция за клиента, поэтому серьезные игроки, наоборот, стремятся сделать все больше услуг бесплатными.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал мнение, что российские банки в текущих условиях вряд ли сделают платными выпуск и обслуживание пластиковых карт, а также другие услуги, поскольку ограничение эквайринговых комиссий носит временный характер, а введение дополнительной платы за пользование "пластиком" может снизить конкурентные преимущества банка на рынке этих услуг.