Фирменные магазины премиальных брендов возобновили работу в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Магазины мировых домов моды возобновили работу в центре Санкт-Петербурга с соблюдением противоэпидемиологических мер, сообщили журналистам в пресс-службе некоммерческого объединения "Староневский - Территория моды", представляющего в городе более 17 бутиков премиальных брендов.

"Двери магазинов мировых брендов снова открылись на Невском проспекте, в зоне между площадью Александра Невского и площадью Восстания. Заработали магазины Chanel, Dior, Louis Vuitton, Fendi, Omega, Bulgari и другие бутики стрит-ретейла", - говорится в сообщении.

Первые магазины премиального сегмента стали открываться с 8 июня и фиксируют стабильную посещаемость, уточнили агентству в объединении. В магазинах установлены антисептики, предлагаются одноразовые маски и перчатки, все кассовые зоны оборудованы защитными экранами. Персонал также встречает гостей в средствах индивидуальной защиты и соблюдает дистанцию минимум в 1,5 метра.

Восьмого июня власти Санкт-Петербурга сняли ограничения на работу непродовольственных магазинов с площадью торгового зала не более 400 кв. м и с отдельным уличным входом для посетителей.