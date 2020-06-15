{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Каршеринг получит скидки на пользование авто по новой программе доступной аренды

Так, скидка для легкового автомобиля может составить не более 350 тыс. рублей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Каршеринговые компании смогут получить скидку 25% на авансовый платеж для приобретения автомобиля в оперлизинг (долгосрочная аренда машин без перехода права собственности) по новой программе "Доступная аренда". Также на скидку могут рассчитывать физические лица и предприятия малого и среднего бизнеса, не являющиеся плательщиками НДС, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минпромторгом РФ.

"Принимая во внимание, что основу автопарка каршеринговых компаний и компаний-операторов аренды составляют автомобили, приобретенные по договорам лизинга, поддержка дальнейшего развития рынка аренды и операционного лизинга целесообразна путем субсидирования скидок на уплату первоначального платежа. Предлагаемый механизм реализации программы "Доступная аренда" предполагает увеличение предоставляемой в рамках правил скидки до 25% от стоимости техники, являющейся предметом лизинга, на одно колесное транспортное средство", - говорится в документе.

При этом скидка по традиционной программе льготного автолизинга на машины составляет до 12,5%.

В проекте постановления также отмечается, что скидка для легкового автомобиля может составлять не более 350 тыс. рублей, для легкого коммерческого - 500 тыс. рублей, для остальных типов техники - 900 тыс. рублей.

Как сообщил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, общий объем финансирования новой программы по доступной аренде составит 2,5 млрд рублей.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
Норвегия передаст Китаю данные о производстве лосося после сообщений о следах коронавируса
В норвежском правительстве хотят дать настолько быстрый и полный ответ, насколько это возможно, чтобы минимизировать негативные последствия для экспорта
Читать полностью