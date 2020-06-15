Каршеринг получит скидки на пользование авто по новой программе доступной аренды

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Каршеринговые компании смогут получить скидку 25% на авансовый платеж для приобретения автомобиля в оперлизинг (долгосрочная аренда машин без перехода права собственности) по новой программе "Доступная аренда". Также на скидку могут рассчитывать физические лица и предприятия малого и среднего бизнеса, не являющиеся плательщиками НДС, следует из проекта постановления правительства, разработанного Минпромторгом РФ.

"Принимая во внимание, что основу автопарка каршеринговых компаний и компаний-операторов аренды составляют автомобили, приобретенные по договорам лизинга, поддержка дальнейшего развития рынка аренды и операционного лизинга целесообразна путем субсидирования скидок на уплату первоначального платежа. Предлагаемый механизм реализации программы "Доступная аренда" предполагает увеличение предоставляемой в рамках правил скидки до 25% от стоимости техники, являющейся предметом лизинга, на одно колесное транспортное средство", - говорится в документе.

При этом скидка по традиционной программе льготного автолизинга на машины составляет до 12,5%.

В проекте постановления также отмечается, что скидка для легкового автомобиля может составлять не более 350 тыс. рублей, для легкого коммерческого - 500 тыс. рублей, для остальных типов техники - 900 тыс. рублей.

Как сообщил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров, общий объем финансирования новой программы по доступной аренде составит 2,5 млрд рублей.