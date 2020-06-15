Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $4,014 млрд вместо $3,38 млрд месяцем ранее, на долю краткосрочных - 2,839 млрд по сравнению с $473 млн в марте. В марте этого года общий объем вложений достигал $3,85 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле их уровень снизился с $96 млрд до 48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские государственные бумаги до $9,3 млрд. При этом за март нынешнего года РФ более чем в три раза сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с февралем - с $12,58 млрд до 3,85 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США в апреле осталась Япония с показателем $1,26 трлн. Второе место с $1,07 трлн занимает лидировавший продолжительное время Китай.