Норвегия передаст Китаю данные о производстве лосося после сообщений о следах коронавируса

ХЕЛЬСИНКИ, 15 июня. /ТАСС/. Власти Норвегии представят Китаю информацию о производстве норвежского лосося после получения данных о прекращении его продаж торговыми сетями из-за следов коронавируса. Об этом сообщила в понедельник вечером пресс-служба норвежского правительства.

"Китайские органы власти, в компетенцию которых входит контроль за качеством продуктов питания, связались с нами. Среди прочего они запросили информацию от промышленного сектора о риске инфицирования при производстве свежего лосося. Мы хотим дать на это настолько быстрый и полный ответ, насколько это возможно, чтобы минимизировать негативные последствия для экспорта", - сказал министр рыболовства Одд Эмиль Ингебригтсен.

В понедельник министерство промышленности и рыболовства совместно с агентством по контролю за продуктами питания пригласило представителей рыбной промышленности на встречу, где запросило материалы по производству лосося, которые во вторник будут предоставлены китайским властям.

В субботу пекинская газета "Бэйцзин жибао" сообщила, что супермаркеты и универмаги китайской столицы прекратили продажи лосося после обнаружения следов заражения коронавирусом в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина "Синьфади".

В 2019 году Норвегия экспортировала в Китай 23,5 тыс. тонн лосося на сумму 1,6 млрд крон (€147,5 млн). В этом году экспорт составил 9,6 тыс. тонн, на 5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.