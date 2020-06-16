"Известия": Минфин призвал использовать февральские данные МЭР при подготовке финпланов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предложило участвующим в подготовке бюджета страны госкорпорациям и ведомствам при составлении финансовых планов ориентироваться на февральский прогноз Минэкономразвития (МЭР). Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко госструктурам.

Согласно документу, расходы в бюджете по каждому направлению впервые будут закреплены за профильным вице-премьером или первым заместителем председателя правительства. Как уточняет издание, Минфин скорректирует показатели с учетом актуальных оценок социально-экономического развития после утверждения правительством прогноза Минэкономразвития.

В Минфине "Известиям" отметили, что приступили к бюджетным проектировкам на следующие три года.

По февральскому прогнозу МЭР, рост ВВП РФ на 2020 год был повышен до 1,9% с 1,7% в связи с дополнительными мерами социальной поддержки, обозначенными в послании президента РФ, в 2021 году прогнозировался рост ВВП до 3,1%.

В конце мая Минэкономразвития представило обновленный прогноз социально-экономического развития РФ. В документе уточнены основные параметры с учетом влияния пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений. Согласно новому прогнозу, ВВП России по итогам 2020 года снизится на 5%, а в последующие годы будет расти: на 2,8% в 2021 году, на 3% - в 2022 году и на 3,1% - в 2023 году. Однако позже в министерстве сообщили, что прогноз будет доработан с учетом национального плана восстановления экономики и сохраняющейся волатильности на мировых рынка.