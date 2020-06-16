"Известия": МЭР определило перечень проектов для тестирования "регуляторных песочниц"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития сформировало список сервисов для тестирования "регуляторных песочниц", запуск которых планируется в 2021 году. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на подготовленный Минэкономразвития законопроект.

По данным издания, в перечень вошли сервис по защите абонентов сотовой связи от телефонных мошенников, "умный отель", система автономного вождения, грузовые перевозки с помощью дронов, дистанционное заключение договора об оказании сотовых услуг, а также оказание врачебной помощи с помощью телемедицины.

Как сообщают "Известия", для защиты абонентов от телефонных мошенников разработан проект "Голосовой Antifraud", который будет выявлять мошеннические звонки, формировать базу номеров мошенников с использованием BigData и машинного обучения и предоставлять эти данные банкам. Экспериментальный проект рассчитан на два года.

Кроме того, будет протестирована автоматизированная система пребывания гостей в отелях, то есть присутствие персонала для регистрации будет необязательным. Пребывание в отеле будет обеспечиваться центром управления номером в умной колонке, распознаванием лица для открывания дверей, навигацией с VR.

Документ предусматривает также запуск сервиса по доставке грузов до 500 кг с помощью дронов, беспилотного такси.

В "Яндексе" газете сообщили, что копания будет готова приступить к эксплуатации беспилотного транспорта без инженера-испытателя, а также к запуску полноценного сервиса беспилотного такси после создания нормативной базы.

О "регуляторных песочницах"

"Регуляторные песочницы" - специальные правовые режимы для бизнеса, их создание предусмотрено подготовленным Минэкономразвития законопроектом "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Они предполагают апробацию инновационных товаров и услуг в области цифровой медицины, транспорта, электронного обучения, госуправления, торговли, строительства и финтеха.

В рамках песочниц будет действовать особое регулирование, исключающее применение ряда требований к бизнесу. Такие экспериментальные площадки помогут снизить издержки бизнеса и ускорить внедрение инноваций.