WSJ: Вашингтон смягчил ограничения на полеты авиакомпаний Китая в США после мер Пекина

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Американское правительство приняло решение смягчить ограничения на полеты китайских авиакомпаний в США после того, как китайские власти приняли аналогичные меры. Об этом сообщила в понедельник американская газета The Wall Street Journal.

Как ранее объявило Министерство транспорта США, китайским авиаперевозчикам со вторника было бы разрешено осуществлять в общей сложности всего два коммерческих пассажирских рейса в неделю. Ограничения не касались бы грузовых авиаперевозок. Минтранс США подчеркивал, что это "соответствует [числу рейсов], которое китайские власти позволяют совершать американским авиакомпаниям".

Однако, подчеркивает издание, Пекин сообщил, что смягчит ограничения на полеты для двух американских авиакомпаний Delta Air Lines и United Airlines, позволив каждой совершать по два коммерческих пассажирских рейса в неделю. После заявления китайских властей Минтранс США принял решение ослабить ограничения, увеличив в два раза количество рейсов. Китайским компаниям теперь разрешено осуществлять в общей сложности четыре пассажирских рейса между странами в неделю.

"Мы приветствуем это решение китайского правительства в качестве первого важного шага для полного восстановления авиаперелетов [между двумя странами]", - отметили в Минтрансе. По данным ведомства, регулярные пассажирские рейсы между двумя странами теперь будут выполнять четыре китайских авиаперевозчика - Air China, China Southern Airlines, China Eastern Airlines и Xiamen Airlines.

Как отмечает издание, в Минтранcе США по-прежнему обеспокоены тем, что американские авиакомпании не могут в полной мере осуществлять пассажирские рейсы в соответствии с двусторонним соглашением, которое регулирует авиасообщение между двумя странами. В ведомстве готовы вновь вернуться к ограничениям, если китайские власти впоследствии не восстановят количество рейсов, которое американские перевозчики осуществляли в начале года.

"По мере того, как китайское правительство позволяет [осуществлять] больше рейсов американским авиаперевозчикам, мы будем отвечать взаимностью", - указали в ведомстве.

Ситуация вокруг авиаперевозок

Ранее Вашингтон принял решение о сокращении рейсов, согласно официальной версии, в связи с недовольством нынешними условиями доступа американских авиаперевозчиков к китайскому рынку, объясняющимися пандемией нового коронавируса и соображениями санитарно-эпидемиологического контроля. Первоначально американская администрация вообще собиралась запретить авиакомпаниями из КНР полеты в Соединенные Штаты, однако затем смягчила это решение. Тогда Минтранс уточнял, что Вашингтон готов будет пересмотреть свое решение, если китайские власти "скорректируют свои действия", чтобы улучшить ситуацию для американских авиаперевозчиков.

По свидетельству властей США, запрет они хотели вводить в связи с тем, что правительство КНР не предоставило "американским авиаперевозчикам разрешение в полном объеме пользоваться двусторонним правом на осуществление регулярных пассажирских рейсов". Свои дальнейшие решения американская сторона объясняла желанием восстановить "конкурентный баланс, справедливые и равные возможности среди американских и китайских авиаперевозчиков на рынке регулярных пассажирских авиаперевозок".

Американские и китайские авиакомпании в начале 2020 года выполняли, согласно подсчетам газеты The New York Times, 325 рейсов каждую неделю между двумя странами. К середине февраля количество авиарейсов между двумя государствами, как отмечала газета, сократилось до около 20 в неделю, их выполняли только китайские авиаперевозчики.

25 мая официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что Пекин выражает недовольство и требует от американского правительства прекратить создавать препятствия для авиакомпаний КНР при осуществлении перелетов в Соединенные Штаты. Впоследствии он сообщил на брифинге, что соответствующие ведомства Китая и США достигли определенного прогресса по урегулированию проблем в области пассажирского авиасообщения между двумя странами.