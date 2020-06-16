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Пандемия коронавируса нового типа

Авиакомпания "Аврора" возобновила воздушное сообщение между Сахалином и Приамурьем

Рейсы станут выполняться по понедельникам и пятницам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора" возобновила рейсы между Благовещенском и Южно-Сахалинском, приостановленные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник сообщили ТАСС в справочной Сахалинского международного аэропорта Южно-Сахалинск (Хомутово).

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Авиасообщение между Сахалином и Приамурьем было отменено в середине апреля до улучшения эпидемиологической обстановки. Рейсы между Южно-Сахалинском и Благовещенском выполняет только "Аврора".

"Авиасообщение между Южно-Сахалинском и Благовещенском восстановлено с 15 июня", - сообщил собеседник агентства.

По информации аэропорта, рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Изначально планировалось восстановить ежедневные перелеты, но из-за пандемии снизился пассажиропоток. Не исключено, что со временем количество рейсов в неделю может увеличиться.

Теги
РоссияАмурская областьСахалинская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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