Банк Японии расширил меры поддержки бизнеса до $1,02 трлн

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Банк Японии (Центробанк) расширил меры поддержки бизнеса из-за растущего влияния пандемии коронавируса на экономику страны. Об этом говорится в обнародованном во вторник сообщении регулятора.

Объем мер будет увеличен с 75 до 110 трлн иен ($1,02 трлн). В первую очередь они направлены на поддержку малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей.

План помощи предполагает, что Банк Японии будет предоставлять беспроцентные займы объемом до 100 млрд иен ($929 млн) организациям, которые занимаются выдачей кредитов бизнесу. Через них фирмы и предприниматели смогут получить кредиты без процентов и без залога. Схема будет действовать до марта следующего года.

В апреле Банк Японии из-за коронавируса также снял ограничения на закупки государственных облигаций. Кроме того, регулятор расширил границу годовой закупки корпоративных облигаций и акций коммерческих компаний с 7,4 трлн до 20 трлн иен ($187 млрд). Это должно помочь организациям, сталкивающимся с трудностями в ведении бизнеса в условиях пандемии, легче привлекать дополнительные средства для своей деятельности.

Помимо этого, регулятор смягчил свою кредитно-денежную политику и в два раза увеличил объемы операций с биржевыми фондами ETF - до 12 трлн иен ($112 млрд).

Общее число инфицированных на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, по последним данным, превысило 18,2 тыс., умерли более 920. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 8 млн человек, более 430 тыс. умерли.