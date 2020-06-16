Московские арендаторы и застройщики получили отсрочку по платежам почти на 14 млрд рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Московские арендаторы и застройщики получили отсрочку по обязательным платежам по аренде и выкупу городской недвижимости, а также за изменение вида разрешенного использования земли на общую сумму более 13,6 млрд рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Всего такую поддержку уже получили 3 573 московские организации. Так, застройщики получили отсрочку арендных платежей на землю почти на 5,2 млрд рублей, отсрочка платежей по изменению вида разрешенного использования земли составила 4,79 млрд рублей, отложенные платежи по выкупу городской недвижимости - 3,6 млрд рублей. Общая сумма поддержки по этим направлениям составляет 13,6 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что 3 207 организаций получили отсрочку платежей по выкупу городской недвижимости, 336 застройщиков - отсрочку арендных платежей на землю, 30 собственников - беспроцентную отсрочку платежей за изменение вида разрешенного использования земли.

Для получения отмены или отсрочки платежей по аренде городских земель и нежилых помещений, индивидуальным предпринимателям и организациям необходимо до 31 декабря 2020 года направить в департамент городского имущества обращение в свободной форме с указанием номера договора аренды или финансово-лицевого счета.

Третий антикризисный пакет мер поддержки бизнеса, по которому московские застройщики получили возможность отложить плату за изменение цели использования земельных участков для строительства за второй квартал 2020 года и арендные платежи при строительстве масштабных инвестиционных проектов до конца года, был принят 15 апреля.