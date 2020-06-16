ТПП предлагает Минкомсвязи создать льготные кредитные программы для разработчиков ПО

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предлагает создать льготные кредитные продукты для отечественных разработчиков программного обеспечения (ПО) под залог интеллектуальной собственности. Об этом говорится в письме главы ТПП Сергея Катырина министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву.

"Внедрить специальные банковские (кредитные) продукты для компаний-разработчиков программного обеспечения, сервисов, оказывающих услуги по созданию и ведению интернет-проектов, при условии кредитования под залог интеллектуальной собственности, под минимальный процент с упрощенным порядком предоставления заемных средств", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

ТПП предлагает освободить такие компании от уплаты налога на прибыль, а также страховых взносов до 1 января 2021 года с последующей рассрочкой платежей на период двух лет. Кроме того, палата просит "разработать специальные правила валютного регулирования и контроля для компаний и самозанятых в сфере IT с установлением порогового значения по выручке для их применения", ввести понижающие коэффициенты налога на прибыль, НДС для IT-компаний и самозанятых граждан, работающих по экспортным контрактам.

Помимо этого, ТПП рекомендует Минкомсвязи, Минпромторгу России, Российскому экспортному центру совместно с общественными объединениями предпринимателей "разработать и запустить программу продвижения на иностранные рынки отечественных IT-услуг и компаний", "обеспечить на базе объектов инфраструктуры малых и средних предприятий в субъектах РФ парки высоких технологий для начинающих IT-компаний и самозанятых".

Еще одно предложение - упростить порядок включения компаний-разработчиков программного обеспечения в реестр Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Как пояснил в письме Катырин, эти предложения направлены на сохранение существующих высокотехнологичных рабочих мест и высококвалифицированных специалистов, а также на поддержку и развитие отрасли в целом "как одной из ведущих и востребованных в экономике страны".