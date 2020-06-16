Мониторинг ОПЕК+ может обсудить квоту по добыче на август

ТАСС, 16 июня. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, заседание которого состоится 18 июня, может обсудить вопрос о продлении майской квоты еще на один месяц, но официальная повестка заседания включает только вопрос о текущих результатах исполнения соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом ТАСС сообщили два собеседника в делегациях ОПЕК.

Один из источников, участвующий в работе мониторингового комитета, отвечая на вопрос о том, будут ли министры рассматривать вопрос о продлении текущего уровня сокращения на август, сказал: "Все возможно". При этом в официальной повестке заседания этого вопроса не значится. Другой напомнил, что мониторинговый комитет не уполномочен принимать решения, и основной его мандат заключается в "мониторинге исполнения сделки".

Как следует из плана мероприятия, заседание министерского комитета ОПЕК+ начнется в 15:00 мск, оно пройдет в формате видеоконференции. Сначала выступит председатель комитета, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, затем сопредседатель, министр энергетики РФ Александр Новак, а также министр нефти Алжира, председательствующий в конференции ОПЕК в этом году, Мухаммед Аркаб. Затем министры заслушают доклад ОПЕК о ситуации на рынке нефти и уровнях исполнения сделки странами - участниками, а также отчет технического комитета экспертов, заседание которого пройдет накануне, 17 июня.

Страны ОПЕК+ с участием России с мая выполняют соглашение о сокращении добычи нефти почти на 9,7 млн б/с. Изначально такой объем планировалось убирать с рынка только в мае - июне, но на министерской встрече 6 июня было принято решение продлить эти условия еще на один месяц, до конца июля. Позднее агентство Reuters сообщало, что министры могут всерьез рассмотреть пролонгацию и вовсе до конца лета. Однако министерский мониторинговый комитет не обладает полномочиями принятия решения. Комитет может только вынести рекомендацию, которую затем должны обсудить все 23 страны, участвующие в Венском соглашении. В мониторинговый комитет входят восемь стран, среди которых Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак, Венесуэла, Алжир и Казахстан.