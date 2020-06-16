РБК: банки фиксируют рост неудачных денежных переводов через СБП

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) после присоединения к ней Сбербанка. Об этом во вторник пишет издание РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

"Основная причина заключается в том, что клиентам Сбербанка необходимо дополнительно дать свое согласие на входящие переводы в рамках СБП. Без него клиенты ВТБ и других банков-участников не могут перевести им средства", - отметили изданию в ВТБ. По статистике банка, лишь десятая часть операций по переводу денежных средств оказывается успешной. "Из ВТБ в адрес клиентов Сбербанка с помощью СБП совершено переводов на 300 млн руб., объем неудачных попыток, возникших из-за отказа на стороне банка-получателя, составляет 3 млрд руб.", - подчеркнул представитель банка.

В Альфа-банке, Газпромбанке, "Ак Барсе" и Абсолют банке также назвали основной причиной отказов в реализации денежных переводов дополнительное согласие на получение переводов через СБП, запрашиваемое Сбербанком у своих клиентов.

В ВТБ отметили, что потенциальный объем переводов через СБП снижается примерно в 2,5 раза из-за ограничений со стороны Сбербанка. "Объем операций в СБП с приходом в систему Сбербанка вырос, но пока не так значительно, как ожидалось. Ежедневный прирост оборотов в начале июня находится в пределах 10%, хотя изначальные прогнозы на июнь были на уровне 40% роста. Общий объем проведенных транзакций клиентами ВТБ в СБП за три недели с 13 мая составил более 7 млрд руб.", - добавили в ВТБ.

В Сбербанке отказались от комментариев.

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.