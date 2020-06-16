Кабмин снизил в четыре раза размер взносов в фонды ответственности для туроператоров

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство России скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности. Как сообщает пресс-служба кабмина, 2020 году взнос составит 0,25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Обязанность создавать фонды персональной ответственности появилась у туроператоров, занимающихся выездным туризмом, в 2017 году. Такие фонды формируются для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору. Отчисления рассчитываются исходя из общей цены туристского продукта за предыдущий год.

"Решение о снижении размера взносов принято для того, чтобы поддержать туроператоров в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции", - указали в кабмине.

Мишустин 8 июня на оперативном совещании с вице-премьерами поручил заняться системным развитием туристической отрасли. При этом, акцент, как ожидается, будет сделан на создании туристической инфраструктуры в России.

Также председатель правительства анонсировал комплекс мер для поддержки туроператоров, работающих как в сфере внутреннего, так и в сфере выездного туризма. Эти инициативы вошли в общенациональный план действий по восстановлению экономики.