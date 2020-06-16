Эксперты: цена нефти Brent может скорректироваться до $33-35 после триумфа ОПЕК+

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Цена нефти Brent, достигшая в начале июня $42 за баррель на новостях о сокращении добычи странами ОПЕК+, к началу этой недели растеряла почти 10%. По мнению экспертов, опрошенных ТАСС, нефть не ищет второе дно, а только корректируется после стремительного роста. Котировки могут просесть до $33-35 за баррель, считают они.

Естественная коррекция

Первые дни лета обнадежили рынок нефти сразу несколькими новостями. Во-первых, таможенная статистика из Китая свидетельствовала о восстановлении спроса на нефть после "черного апреля" и рекордных закупках сырья. Во-вторых, страны, участвующие в соглашении ОПЕК+, единодушно и без проволочек договорились продолжить сокращать добычу рекордными темпами до конца июля, чтобы ускорить ликвидацию излишних запасов на рынке нефти. Внушали позитив инвесторам и известия о снятии карантинных мер в ряде стран.

На этом фоне цена Brent превысила отметку $42 за баррель, хотя еще месяц назад стоила вдвое меньше. Нефть WTI подорожала за этот период втрое - до $38 за баррель. Однако на прошлой неделе эффект новостей стал рассеиваться и оба эталона к 15 июня растеряли часть роста, опустившись до $38 и $34 за баррель соответственно. Впрочем, эксперты, беседовавшие с ТАСС, считают, что на рынке происходит естественная коррекция без тенденции к панике.

Рост стоимости нефти в последние недели не был оправдан на данном этапе восстановления рынка и объясняется скорее активностью спекулянтов, считает глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен. "Данные о рекордных запасах нефти в США, медленное восстановление мирового спроса и теперь риск второй волны коронавируса в США и Китае, который полностью изменил спрос на сырьевые товары", - перечисляет он факторы, вызвавшие негатив инвесторов по отношению к нефти в последние дни. "Все это происходит на фоне усилий ОПЕК+, пытающихся сбалансировать рынок. И хотя они способны как-то влиять на предложение, управлять спросом они все-таки не могут", - объясняет он.

"Темпы роста оптимизма в последние недели сильно опередили темпы восстановления самого баланса на рынке нефти, до которого еще очень далеко. Проблемы никуда не ушли", - соглашается с ним аналитик "Финама" Алексей Калачев.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков также не склонен называть происходящее падением цен, считая, что речь идет скорее о "коррекции и объективной нормализации". "То, что мы наблюдали до этого - это состояние некоторой эйфории на рынке", - поделился он мнением в ходе онлайн-беседы с журналистами. По его мнению, летом цена нефти будет уверенно держаться выше $30 за баррель, "а что касается роста выше $40 за баррель", то он возможен только к концу года.

Прогнозы аналитиков совпадают с мнением Дюкова. Калачев считает возможным сценарий, при котором нефть Brent будет искать поддержку в районе $35 за баррель, а Хансен ожидает, что она может опускаться еще до $36 и даже до $33 за баррель этим летом.

Ожидания лучшего

В целом прогноз по рынку нефти все равно остается позитивным: ОПЕК+ сокращает добычу, ключевые игроки соблюдают условия сделки почти на 100%, в то время как спрос на нефть "выздоравливает" с рекордно низкого уровня в апреле, говорит аналитик норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Артем Чен.

"В июне рынок достаточно сбалансирован по нашим данным, а со следующего месяца должно начаться сокращение накопленного рекордного дисбаланса, который оценивается в более чем миллиард баррелей. При этом страны ОПЕК+, скорее всего, продолжат соблюдать сделку на 100%", - полагает эксперт. Если не случится второй волны заболевания COVID-19, то "ценовой прогноз Rystad Energy до конца года умеренно позитивный", заключает он.

Аналитики не ждут громких решений от министров ОПЕК+, которые будут заседать 18 июня в усеченном формате мониторингового комитета. "Я не ожидаю от ОПЕК+ нового решения, акцент будет сделан, скорее всего, на соблюдении условий сделки", - говорится Хансен. Глава "Газпром нефти" также не склонен ждать от ОПЕК+ решений об увеличении квот по сокращению добычи. Это стало бы чересчур эмоциональным шагом с их стороны, считает он.