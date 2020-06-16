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"Газпром" видит достаточные основания для повышения цен на газ для польской PGNiG

Компании ведут переговоры о пересмотре контрактной цены с 2017 года

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Газпром экспорт" считает, что есть достаточные основания для пересмотра цены на поставки природного газа польской PGNiG в сторону увеличения. Дополнение к контракту купли-продажи подписано без ущерба позиции российской компании при обжаловании решения арбитражного трибунала. Об этом журналистам сообщили в "Газпром экспорте".

"ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке решения арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - сообщили в компании.

"Кроме того, также в соответствии с контрактом, компании ведут переговоры о пересмотре контрактной цены с 2017 года. "Газпром экспорт" считает, что есть достаточные основания для пересмотра цены в сторону увеличения", - добавили в компании.

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