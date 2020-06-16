Минпромторг предлагает обнулить НДС на российскую электронику и импортные компоненты

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает обнулить НДС на российскую электронную продукцию, а также НДС и пошлины на ввозимые комплектующие, которые не выпускаются в стране, сообщили ТАСС в министерстве.

"Для создания равных условий для ценовой конкуренции российской продукции с зарубежной необходимо установить нулевую ставку НДС на продаваемую российскую электронику, также необходимо отменить уплату ввозного НДС и пошлин на компоненты, которые у нас в стране не производятся", - сообщили в Минпромторге.

Министерство называет парадоксальной действующую ситуацию, при которой большая часть оборудования производится с использованием импортных электронных компонентов, ввозить в Россию готовую аппаратуру можно с нулевыми пошлинами, а компоненты для ее производства в РФ - с пошлинами около 5%. Это повышает цену продукции, отмечает Минпромторг.

При этом Минфин выступает против такого предложения, которое, по оценкам Минпромторга, ведет к недополучению бюджетом 29 млрд руб. в год. Также обнуление НДС потребует дополнительных организационных усилий от компаний.

Кроме того, Минпромторг и Минфин могут установить пониженные тарифы для отчислений в социальные фонды, что уже действует для разработчиков программного обеспечения. По оценке Минпромторга, эта мера будет максимально эффективной для дизайн-центров, занимающихся разработкой и проектированием микроэлектроники.

Минпромторг готовит ряд мер по поддержке радиоэлектроники. В ближайшее время будут запрещены госзакупки импортной электроники без разрешения министерства. Также для госзакупок планируется ввести правило "второй лишний", при котором все заявки с предложениями о поставке импортной электроники должны отклоняться, если есть хотя бы одна заявка с российским оборудованием. Власти намерены запретить указывать в заявках дополнительные технические характеристики к продукции, кроме входящих в каталог единой информационной системы в сфере закупок.