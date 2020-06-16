Россия направила два российских самолета Бе-200ЧС в Турцию

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия направила в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС, уже во вторник они приступят к работам по предотвращению пожаров. Об этом говорится в сообщении ОАК. В течение четырех месяцев самолеты с российскими экипажами будут находиться на дежурстве в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.

"Два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС прибыли в Турцию и с 16 июня приступают к работам по предотвращению распространения лесных пожаров на территории Турецкой Республики. Подписание договора услуг и отправка самолетов были организованы Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК в составе госкорпорации "Ростех") при содействии Министерства промышленности и торговли России, МЧС России и активной поддержке представительства госкорпорации "Ростех" в Анкаре", - говорится в сообщении ОАК.

В сообщении корпорации отмечается, что ранее министерство сельского и лесного хозяйства Турции обратилось к России с просьбой оказать помощь в борьбе с лесными пожарами в предстоящий жаркий сезон.

"Российский Бе-200 - это самолет-амфибия с уникальными характеристиками и высокой эффективностью. Самолет себя зарекомендовал в ходе тушения пожаров и спасательных операций в Европе и Юго-Восточной Азии. Бе-200ЧС экспортно-ориентированный продукт, он вызывает большой интерес у иностранных заказчиков. Совместная работа с турецкими партнерами показывает, что у нас может быть хороший потенциал для развития сотрудничества, в том числе в вопросах поставки самолетов в интересах обновления парка противопожарной службы Турции", - сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого приводятся в сообщении корпорации.

Ранее самолет был продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2019, а также принял участие в турецком "Технофесте".