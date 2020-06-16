Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 69,74 рубля

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,2%, до отметки в 69,74 рубля, курс евро прибавил 0,4%, до 79,02 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:06 мск, курс доллара немного замедлил рост и находился на отметке 69,69 рубля (+0,2%), а евро торговался уже на уровне 79,04 рубля (+0,4%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 1% и достиг отметки 2745,49 пункта, индекс РТС вырос на 1,8%, до 1243,48 пункта.

По данным на 10:10 мск, индексы демонстрировали положительную динамику - индекс Мосбиржи рос уже на 1,2%, до 2751,03 пункта, РТС - на 1,9%, до 1244,47 пункта.