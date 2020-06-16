Совет директоров НМТП рекомендовал утвердить дивиденды за 2019 год в 1,35 рубля на акцию

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Совет директоров НМТП ("Новороссийский морской торговый порт") рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2019 год 26 млрд рублей чистой прибыли, из расчета 1,35 рубля на одну акцию. Об этом говорится в сообщении группы.

Чистая прибыль, полученная НМТП в прошлом году по МСФО, составила 58,97 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров решено провести 17 июля в форме заочного голосования. Совет директоров также рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 28 июля.

Общая сумма, направленная на выплату дивидендов по итогам 2018 года, составила 98,4% от чистой прибыли НМТП по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), или 14,83 млрд рублей.

НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером НМТП (62%) является "Транснефть".