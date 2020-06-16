Акции НМТП на Мосбирже взлетели почти на 20% на новостях о рекомендации дивидендов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Новороссийского морского торгового порта" (НМТП) на открытии торгов Московской биржи выросли на 19,3% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигли 10,9 рубля за акцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:30 мск, акции НМТП ускорили рост и торговались на уровне 11,73 рубля, что на 28,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии. При этом в пике роста стоимость ценных бумаг компании достигала отметки 12,48 рубля за акцию (+36,6%).

Ранее совет директоров НМТП рекомендовал акционерам направить на дивиденды по итогам 2019 года 26 млрд рублей, то есть выплатить 1,35 рубля на акцию.

НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером НМТП (62%) является "Транснефть".