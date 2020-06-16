Неверов рассказал о трех типах удаленной работы, которые предлагается прописать в ТК

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Законопроект об изменениях Трудового кодекса в вопросе регулирования дистанционной и удаленной работы предполагает введение трех типов удаленной работы, сообщил во вторник один из авторов документа, лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"В Трудовом кодексе предлагается определить три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа", - сообщил Неверов в беседе с ТАСС.

По его словам, под дистанционной занятостью предлагается понимать выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала или представительства. "Режим временной дистанционной работы предусматривает возможность временно работать вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. При этом гарантируется, что заработная плата при временной дистанционной работе выплачивается в полном размере при сохранении объема работы, указанного в трудовом договоре", - отметил он.

Так, по его словам, временная удаленная занятость будет вводиться на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему. В случае обстоятельств непредвиденного характера (например, катастрофа природного или техногенного характера) предлагается упрощенный порядок перехода на временную удаленную работу без заключения дополнительных соглашений, на основании локального нормативного акта, принятого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Баланс интересов

Как отметил Неверов, в законопроекте сформулированы нормы, касающиеся времени тех, кто работает на удаленке, "чтобы не получалось так, что сотрудник чуть ли не круглосуточно должен реагировать на звонки или сообщения работодателя".

"Законопроект направлен на то, чтобы сбалансировать интересы работодателей и работников и при этом защитить последних, чтобы стороны чувствовали себя уверенно. Одно из важных нововведений - исключить дискриминацию дистанционных работников в части расторжения трудового договора ", - подчеркнул Неверов. Один из рисков, который необходимо минимизировать, это подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, добавил он.

Сегодня расторжение трудового договора о дистанционной работе по инициативе работодателя производится по основаниям, предусмотренным трудовым договором. Это отсутствие у работодателя достаточного объема работы, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества, производственная необходимость, определяемая работодателем. "Основанием для увольнения дистанционного работника должны быть общие основания, записанные в Трудовом кодексе, а не основания, предусмотренные трудовым договором", - отметил Неверов.

Он добавил, что фракция при принятии поправок в первом чтении инициирует постановление Госдумы, в котором будут обозначены направления доработки законопроекта. "Туда войдут идеи, которые будут высказаны в ходе широкого общественного обсуждения, которое организовано партией "Единая Россия" по поручению ее председателя Дмитрия Медведева. Мы прекрасно понимаем, что в трудовых отношениях работник является слабой стороной, поэтому нормы Трудового кодекса должны в первую очередь защитить права и интересы работников, но при этом учитывать законные экономические интересы работодателей", - подчеркнул Неверов.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Госдуму во вторник.