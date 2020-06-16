Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 4% к концу сентября

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки Банка России на предстоящем 19 июня заседании совета директоров на 50 базисных пунктов, до 5% годовых. К концу сентября ставка может опуститься до 4%, считает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Мы ожидаем, что ЦБ снизит ставку на 50 б. п. к 5% в пятницу и укажет на готовность снижать и далее, что рынки воспримут как снижение ставки до 4% к концу сентября", - сказал Минко, слова которого приводит пресс-служба Сбербанка.

При этом в банке прогнозируют, что в этом году ключевая ставка не опустится ниже 4%.

"Мы полагаем, что ставка не будет снижена ниже этого уровня в этом году, основываясь на риторике ЦБ, который с одной стороны недавно указал на существование "существенного пространства для снижения ставки", а с другой - исключил необходимость для российской экономики отрицательных реальных ставок", - пояснил стратег.

При этом, если регулятор предпочтет снизить ставку больше 50 б. п. в июне, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле, считает Минко. "Столь быстрое снижение ключевой ставки может привести к коррекции на рынке и ОФЗ и осложнит Минфину размещение бумаг", - добавил он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ РФ допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, которое состоится 19 июня.

В настоящее время ключевая ставка ЦБ РФ составляет 5,5%.