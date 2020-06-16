Минкомсвязь опубликовала график вывозных авиарейсов до 23 июня

Всего, по данным министерства, запланировано 12 рейсов. В частности, 17 июня состоятся рейсы из Бишкека в Казань и из Баку в Москву. На 18 июня запланирован рейс из Коломбо в Москву. На следующий день, 19 июня, будут выполнены рейсы Бишкек - Якутск, Париж - Москва, Прага - Москва, а также рейс из Франкфурта-на-Майне в Москву с промежуточной пересадкой в Санкт-Петербурге.

График на 20 июня включает в себя рейсы из Оша в Москву и из Хошимина в Москву с посадкой в Екатеринбурге. Днем позже, 21 июня, состоится рейс из Бишкека в Москву. 22 июня вывозных рейсов не запланировано, а 23 июня будут выполнены рейсы Бангкок - Новосибирск - Москва и Пхукет - Новосибирск - Москва.

Из-за пандемии Россия с 27 марта закрыла международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.