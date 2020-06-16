Более 100 тыс. пассажиров "Аэрофлота" захотели оформить электронный ваучер на авиабилет

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Более 100 тысяч пассажиров "Аэрофлота" захотели оформить электронный ваучер вместо возврата средств за неиспользованные из-за пандемии авиабилеты. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

"Аэрофлот" обработал более 100 тысяч заявок пассажиров на оформление электронных ваучеров. Ваучер оформляется взамен неиспользованных из-за пандемии коронавируса авиабилетов или дополнительных услуг авиакомпании, приобретенных до 1 мая 2020 года", - говорится в сообщении компании.

Российские авиакомпании с апреля начали предлагать пассажирам оформить ваучеры вместо возврата средств за неиспользованные билеты в связи с массовыми отменами рейсов из-за коронавируса. В тестовом режиме "Аэрофлот" запустил такую систему в конце мая.

"В случае, если рейс был отменен, при оплате ваучером пассажиру предоставляется однократная 15% скидка от действующего тарифа на новый перелет. Пассажирам с билетом по тарифу "максимум" предоставляется однократная 25% скидка от действующего тарифа на новый перелет", - добавили в "Аэрофлоте".

В середине мая в Госдуму был внесен законопроект, устанавливающий новые правила возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другой транспорт при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Как следует из документа, при введении режима повышенной готовности или режима ЧС авиаперевозчики смогут "установить особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, установленные правительством РФ".