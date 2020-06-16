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ВТБ в июне зафиксировал рост спроса россиян на автокредиты в 3,3 раза

Клиенты банка оформили 3 тыс. сделок на покупку автомобилей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ в первой половине июня нарастил выдачу кредитов на автомобили в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"За первую половину июня ВТБ увеличил выдачи автокредитов по сравнению с аналогичным периодом мая в 3,3 раза. Клиенты оформили 3 тыс. сделок на покупку автомобилей на сумму 2,2 млрд рублей. Заметную роль в восстановлении спроса сыграла программа господдержки - по ней клиенты ВТБ провели уже 1,2 тыс. сделок на 670 млн рублей, то есть треть от общего объема выдач", - отметили в пресс-службе.

При этом общее количество заявок на автокредиты ВТБ в первой половине июня уже превысило значения всего апреля - месяца, когда действовал режим самоизоляции, и достигло 23,3 тыс. Наибольшее число выдач при этом прошло в сегменте новых автомобилей. Как уточнили в ВТБ, одним из основных факторов, позволивших заметно восстановить спрос на автокредитование после окончания периода самоизоляции, стала программа государственной поддержки с 10% скидкой от стоимости нового автомобиля.

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