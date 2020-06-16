{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бизнесу предложат правила работы на прилегающих к охраняемым природным территориям зонах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ростуризм разработает и предложит для обсуждения правила работы инвесторов на прилегающих к особо охраняемым природным территориям туристических зонах. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на онлайн-конференции в ТАСС.

"Мы планируем выступить с инициативой и внести в законодательство изменения, которые позволили бы выделить туристские территории, их можно назвать зоной рекреации, на прилегающих к особо охраняемым природным территориям [землях]. И сформулировать на этих выделенных туристских территориях, зонах рекреации, понятные, четкие правила игры для инвесторов", - сказала она.

Теги
Россия
Работающие на экспорт МСП получат дополнительную поддержку от институтов развития
Она должна заработать в третьем квартале этого года
Читать полностью