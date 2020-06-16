Иванов: кризис в алмазной отрасли, вызванный пандемией, скажется на дивидендах "Алросы"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Кризис в алмазно-бриллиантовой отрасли, вызванный распространением нового коронавируса, скажется на дивидендных выплатах "Алросы", однако финансовое положение компании стабильно. Об этом в ходе заседания Ленского клуба - площадки для обсуждения проблем Дальнего Востока - сообщил глава "Алросы" Сергей Иванов.

"Компания обладает существенными запасами сырья, и даже если рынок будет восстанавливаться быстрее, чем мы предполагаем - и мы, и индустрия, - то у нас будет возможность реализовывать сырье из запасов, и экономика компании будет поправляться. Текущий кризис, он, безусловно, сказался на экономике компании, он, безусловно, скажется на выплатах дивидендов в адрес и Российской Федерации, и бюджета республики Саха (Якутия), но у компании на счетах сейчас свыше 1 млрд долларов кэша", - сказал он.

Диверсификация "Алросы"

Решения по диверсификации деятельности "Алросы" в газовые активы и добычу железной руды после кризиса 2008 года были ошибочными, считает Сергей Иванов.

"Алмазобывающая промышленность пострадала во всем мире, как и в прошлый кризис 2008 года, хотя этот, безусловно, сильно отличается от того, что было 12 лет назад. <….> Мы считаем, что либо в конце этого года, либо в следующем году рынки восстановятся, то же самое было и в 2008 году. Тогда все предрекали "Алросе" фундаментальные изменения бизнес-модели, были ошибочные решения по диверсификации - газовые активы купили, в Тимир вошли железорудный, еле-еле до сих пор что-то из этого продали с убытками, а что-то мертвым грузом висит, и нам сейчас коллеги, в том числе из Агентства по привлечению инвестиций Дальнего Востока в помогают в хорошем смысле "избавиться" от того наследства по диверсификации, которую компания проводила", - сказал Иванов, выступая в ходе заседания Ленского клуба - площадки для обсуждения проблем Дальнего Востока.