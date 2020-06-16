Росавиация рассматривает заявки 19 авиакомпаний на субсидии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Росавиация в настоящее время рассматривает документацию 19 авиаперевозчиков на получение субсидий для частичной компенсации расходов в связи с падением объема перевозок и уровня доходов. Общая сумма предполагаемых субсидий составляет 841 млн руб., говорится в сообщении Министерства транспорта РФ.

"Федеральное агентство воздушного транспорта продолжает работу по предоставлению российским авиакомпаниям субсидий на частичную компенсацию расходов в связи со снижением их доходов из-за падения объемов пассажирских перевозок. В настоящее время на проверке в Росавиации находится документация 19 авиакомпаний, объем предполагаемых субсидий составляет 841 млн руб.", - отметили в ведомстве.

В Минтрансе добавили, что за месяц в Росавиацию поступило 31 заявление от авиакомпаний на получение субсидий. За данный период агентством была одобрена 21 заявка на общую сумму почти 9,61 млрд руб. Компании получили средства для погашения расходов за перевозки, выполненные за период с февраля по май текущего года.

Ранее кабмин выделил Росавиации из резервного фонда правительства РФ 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии.

Предоставление ежемесячной финансовой помощи в виде субсидий направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки за период с февраля по июль 2020 года, говорилось в сообщении Минтранса и Росавиации. Прежде всего субсидии компенсируют расходы на оплату труда авиационного персонала (не менее 60% от предоставленных субсидий), на оплату лизинговых платежей (не более 30%) и аэропортовые расходы в части оплаты стоянки простаивающих воздушных судов (не более 30%). Также часть субсидий может быть направлена на оплату расходов на ведение операционной деятельности и содержание имущества.