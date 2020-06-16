На Дальнем Востоке прорабатывают создание доступной инфраструктуры для малой авиации

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) прорабатывает вопрос создания на Дальнем Востоке доступной инфраструктуры для малой авиации, которая помогла бы развивать здесь туризм. Об этом сообщил во вторник директор по транспортной и логистической инфраструктуре АНО АПИ Роман Семенцов во время сессии Тихоокеанского туристского форума.

"АПИ совместно с регионами прорабатывает вопрос создания унифицированной и доступной терминальной инфраструктуры для развития малой авиации для обеспечения доступности внутри региональных перевозок", - сказал он, выступая на сессии "Региональное взаимодействие. Как стимулировать турпотоки". По его словам, низкая транспортная доступность является одним из ключевых барьеров для развития туризма на Дальнем Востоке, а из-за большой площади региона необходимо развивать авиацию.

Он уточнил ТАСС, что сейчас малая авиация на Дальнем Востоке развита очень слабо, инфраструктура для нее состоит из аэропортов с грунтовыми полосами. Строить терминалы в таких аэропортах, по его словам, дорого, из-за небольшого пассажиропотока инвестиции не окупаются.

"Есть инициатор [немецкая компания, которая уже работает на российском рынке] по проектам по созданию и модернизации терминальной инфраструктуры для малой авиации с использованием быстровозводимых конструкций. Наше Агентство активно взаимодействует с этой компанией и с региональными властями субъектов ДФО, чтобы понять, готовы ли регионы со своей стороны вкладываться в модернизацию или реконструкцию грунтовых полос. Проекты по строительству быстровозводимых терминалов могут рассчитывать на поддержку из федерального бюджета", - сообщил ТАСС Семенцов.

По его словам, чтобы завести в регионы частных инвесторов, стратегические инвесторы должны получить в управление аэропорты, чтобы получать прибыль от реализации проектов, и АНО АПИ начинает прорабатывать этот вопрос со стратегическими инвесторами. Семенцов не уточнил, какие компании входят в их число, но сообщил, что таких инвесторов от трех до пяти. "Надеемся, что в этом году мы сможем запустить первый пилотный проект. В целом, потенциал на Дальнем Востоке мы оцениваем в 60-100 аэропортов под малую авиацию", - добавил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности и развития малой авиации, включая аэропорты Дальнего Востока. По инициативе главы государства в госпрограмму "Развитие транспортной системы" внесен раздел по опережающему развитию Дальнего Востока, который включает реконструкцию аэропортов.

О форуме

Тихоокеанский туристский форум проходит 16-18 июня, уже в шестой раз. Из-за коронавируса он проходит в онлайн-формате. Главной его темой стало развитие внутреннего туризма Дальнего Востока после снятия режима ограничений. Представители власти, эксперты и специалисты туристской индустрии обсуждают антикризисные меры и формируют предложения по решению проблем отрасли. Прямые трансляции выступлений будут доступны зарегистрированным пользователям на сайте форума.

Среди спикеров форума заявлены президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель федерального проекта "Гастрономическая карта России" Екатерина Шаповалова, представители крупных сервисов, связанных с туристической отраслью. В рамках форума 10 июня состоялась выездная сессия Восточного экономического форума, посвященная развитию гастрономического туризма в Приморском крае с помощью феномена дальневосточной кухни. Сессия также прошла в онлайн-формате в виде телемоста между Владивостоком и Москвой.