Законопроект о регулировании удаленной работы может быть принят в осеннюю сессию ГД

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы, как ожидается, будет принят во втором и третьем чтениях в осеннюю сессию Госдумы с тем, чтобы его положения заработали уже с 1 января 2021 года. Об этом во вторник в ходе онлайн-брифинга заявил один из авторов инициативы, секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"До [летних парламентских] каникул мы его принимаем в первом чтении, дальше он уходит на обсуждение в регионы, это закон совместного ведения, позицию должны сформулировать региональные парламенты. В осеннюю сессию второе и третье чтения, мы хотим, чтобы с 1 января 2021 года он заработал", - сказал Турчак.

Как в свою очередь заверил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, в оставшийся до думских каникул период работа над документом будет "максимально сконцентрирована". При этом единороссы отмечают, что необходимо провести его широкое обсуждение и, возможно, слушания в дистанционном формате. "Мы ни на одном из этапов не планируем какой-либо задержки", - заключил Неверов.

Законопроект о регулировании дистанционной работы был внесен во вторник группой депутатов и сенаторов во главе с председателями Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, "право быть офлайн"), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.