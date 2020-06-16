Россия в середине июня ускорила сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России с 1 по 15 июня находилась на уровне 1,275 млн тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

По условиям сделки ОПЕК+, Россия согласилась в мае - июле сократить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки - до 8,492 млн баррелей. Сделка вступила в силу 1 мая.

Российская официальная статистика ведет учет добычи в тоннах, тогда как в ОПЕК принято считать в баррелях. Если перевести 1,275 млн тонн в баррели по единому коэффициенту 7,33, который применяется для экспортной нефти Urals, то российская добыча нефти и конденсата за середину июня составляла 9,346 млн баррелей в сутки с учетом газового конденсата. Если брать данные по суточной добыче только на 15 июня, то видно, что нефтяники к концу месяца ускорили сокращение добычи - до 9,338 баррелей в сутки.

Газовый конденсат по договоренности России с ОПЕК в квоту по сокращению добычи не включен, а только нефть. По подсчетам ТАСС, в мае Россия добывала порядка 797 тыс. баррелей конденсата в сутки (позднее аналогичные цифры предоставило и Международное энергетическое агентство).

Таким образом, по данным с начала по середину июня, Россия добывала 8,549 млн баррелей в сутки нефти (при квоте 8,5 млн баррелей в сутки), а 15 июня сократила добычу до 8,541 млн баррелей в сутки.

По данным Минэнерго, в мае Россия добывала 8,59 млн баррелей в сутки нефти.