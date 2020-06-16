Россияне оформили через портал госуслуг единовременные выплаты на 20 млн детей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жители России через портал госуслуг оформили единовременные выплаты на 20 млн детей в возрасте от трех до 16 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

"Минкомсвязь России сообщает, что по состоянию на 10:00 мск 16 июня 2020 года граждане РФ подали через единый портал госуслуг более 14 млн заявлений по оформлению единовременной выплаты на 20 млн детей в возрасте от трех до 16 лет", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что услуга была выведена на отдельную страницу 12 мая 2020 года и стала самой популярной с момента запуска портала госуслуг в 2009 году. В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений в минуту, а в среднем этот показатель составил полторы тысячи в минуту.

Единовременная выплата перечисляется гражданам РФ с 1 июня 2020 года. Денежные средства можно получить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет, имеющего гражданство РФ. Обратиться за назначением единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка предусмотрены поправками к указу президента РФ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей", документ был подписан главой государства Владимиром Путиным 11 мая 2020 года.