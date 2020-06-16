Лукашенко уверен, что Белоруссия сможет найти альтернативных поставщиков газа

МИНСК, 16 июня. /ТАСС/. Белоруссия сможет найти альтернативные каналы поставок природного газа, поскольку за доступ на белорусский рынок наблюдается серьезная конкуренция. Как сообщило агентство БелТА, президент страны Александр Лукашенко заявил об этом в ходе поездки в Гродно.

"Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу, цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ, и альтернатива есть, можно ее найти", - сказал он.

Вместе с тем, оценивая экономическую ситуацию в стране, Лукашенко выразил надежду на то, что весь мир как можно скорее выйдет из режима ограничений, связанных с пандемией коронавируса, поскольку экономика Белоруссии ориентирована на экспорт. В частности, одной из основных задач является налаживание экспорта в Китай, добавил он.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области. По мнению Лукашенко, текущие условия поставок российского топлива несправедливы, поскольку Минск платит по контракту на 2020 год $127 за тыс. куб. м, а Германия в мае покупала газ по $70 за тыс. куб м.

Газовый спор России и Белоруссии вышел на новый виток в начале июня, когда Минск снова потребовал снизить цену на газ, а Москва, в свою очередь, напомнила о непогашенной задолженности за прошлые поставки. По данным председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, в настоящее время она превышает $165,5 млн.