ЕК начала расследование против Apple

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начала антимонопольное расследование в отношении американской компании Apple в связи с возможными нарушениям норм Евросоюза в системе Apple Pay. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия начала официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушает ли Apple правила конкуренции ЕС в системе Apple Pay", - говорится в заявлении ЕК.

Помимо этого, Еврокомиссия начала расследование против Apple в связи с возможным нарушением норм ЕС в работе App Store. "Еврокомиссия открыла официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли правила Apple для разработчиков приложений о распространении приложений через App Store правила конкуренции ЕС", - говорится в заявлении ЕК.