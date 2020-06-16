ТЦ стали предоставлять льготы арендаторам за счет снижения платежей по своим кредитам

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банковские программы реструктуризации кредитов позволили владельцам крупных торговых центров и офисов в регионах России предоставить своим арендаторам скидки или полностью освободить их от платежей в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС арендаторы и собственники объектов недвижимости.

"Получив возможность сократить свои текущие расходы за счет отсрочки платежей по кредитам, многие арендодатели пошли навстречу своим арендаторам: либо отменили платежи на три месяца, либо сделали существенные скидки за аренду. Это был жест доброй воли наших клиентов, но мы сделали первый шаг и тем самым подтолкнули их к существенным послаблениям", - рассказали ТАСС в Промсвязьбанке (ПСБ).

В ПСБ, где начали действовать несколько программ реструктуризации, уже более 25 арендодателей в разных регионах России воспользовались возможностью снизить платежи по кредитам. Общая сумма их задолженности перед банком - свыше 1 млрд рублей.

Скидки - крупным и мелким

Владельцы объектов коммерческой недвижимости отмечают, что ввели преференции для своих арендаторов, понимая, что после пандемии "они будут на вес золота".

Владелец одного из крупнейших в Ростовской области торговых центров "Максимум" (г. Шахты) Аркадий Гершман сообщил, что смог получить отсрочку по основному долгу и процентам по кредиту на три месяца, а после предоставил преференции всем своим арендаторам. Около 70% его арендаторов - это федеральные сети, в том числе "М.Видео", O'stin, Gloria Jeans, Zolla, а наибольшую площадь занимает кинотеатр. С момента введения ограничительных мер в конце марта торговый центр был закрыт.

"Все арендаторы были формально разбиты на три категории: компании федерального значения с арендуемой площадью от 1 тыс. кв. метров, средний бизнес (от 200 до 1 тыс. кв. метров) и областные или городские фирмы (до 200 метров). Крупные арендаторы с начала апреля перешли на оплату по проценту с выручки, по средним мы работаем творчески, а мелких арендаторов освободили от выплат. Мы понимаем, что иначе они не переживут пандемию", - сказал Гершман, который сам является индивидуальным предпринимателем.

Такие меры приняты несмотря на то, что выручка торгового центра за время пандемии упала до 80%, а в июне ожидается лишь 50% от докризисного показателя. При этом обслуживанием здания занимаются около 70 человек - сантехники, электрики, ремонтники, уборщики, и зарплаты им исправно перечисляются, уточнил владелец объекта.

Директор компании "Монитор Ш", которая арендует в ТЦ "Максимум" площадь под кинотеатр, Андрей Фефелов подтвердил ТАСС, что получил скидку. "После нескольких дней переговоров арендодатель пошел нам навстречу, и сейчас мы оплачиваем около 15% от обычной ежемесячной платы. Это обоюдное соглашение очень поможет нашей компании выстоять в пандемию и открыться с еще более выгодными предложениями для любителей кинематографа", - рассчитывает он.

Директор магазина одежды Zarina (работает по франшизе), который арендует помещение в этом же торговом центре, Николай Якшов получил полное освобождение по арендным платежам на время простоя. "Это позволило нам на плаву остаться, в том числе сохранить штат", - уточнил он.

Офисные помещения

Поддерживают своих арендаторов и владельцы офисных зданий и складских помещений. Так, управляющая компания "Ярославглавснаб" (г. Ярославль) предоставила 60 арендаторам скидки за апрель и май на общую сумму 500 тыс. рублей.

"Промсвязьбанк сделал реструктуризацию нашего кредита - апрель, май и июнь не платим основной долг, а только проценты. За счет этого появились средства, и мы смогли дать скидки нашим арендаторам, которыми дорожим, чтобы они могли сохранить свои кадры и не свернули бизнес. С каждым были заключены дополнительные соглашения, в процентах скидки составили от 10 до 50%, плюс рассрочка по выплате на два-три месяца", - рассказала ТАСС главный бухгалтер компании Анна Мединова.

И. о. директора ярославского филиала компании "Логистик" Александр Боярчук сообщил ТАСС, что действительно получил скидку 20% от докризисного уровня арендной платы. "Мы арендуем складское помещение. Благодаря скидке мы полностью сохранили штат из пяти человек", - поделился он.

Еще один арендодатель - компания "Здоровая семья" во Владимире - также после предоставления банком отсрочки платежа по основному долгу предоставила скидку в размере 100% своему единственному арендатору - риелторской фирме.

"У нас единственный арендатор в здании площадью 1,1 тыс. кв. метров. Мы решили дать ему 100% скидку по платежам с 1 апреля до 14 мая, кроме того, до 1 октября предоставили скидку в 25% от основного платежа с рассрочкой на год", - рассказала ТАСС учредитель компании Наталья Гуляева.

Поддержка ТЦ

Несмотря на то, что почти все торговые центры в период пандемии были или еще остаются закрытыми, они не попали в список наиболее пострадавших отраслей, которым доступны механизмы государственной поддержки.

"Какой еще должен быть критерий того, что мы пострадали, если у нас все закрыто, а выручка упала до 80%? Считаю, что нужно пересмотреть эти критерии, предоставляя господдержку в двух случаях: при существенной потере выручки или факте закрытия объекта в период пандемии", - считает Гершман.

В мае на проблему обратил внимание уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, который направил письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову, предложив включить торговые центры в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших от ситуации с коронавирусом. Он указал, что единственным критерием для внесения в список должно стать падение выручки более чем на 30% по сравнению с январем-февралем текущего года.

Бизнес-омбудсмен также предложил впоследствии распространить поддержку не только на малые и средние предприятия, но и на крупные.

В конце апреля глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину также попросил расширить меры поддержки бизнеса в условиях коронавируса на владельцев торговых центров и других арендодателей. Он отмечал, что в связи с массовой неуплатой арендных платежей у них также возникают форс-мажорные обстоятельства, связанные с невозможностью оплачивать коммунальные услуги, услуги охраны, клининга, платежи по кредитным, лизинговым и иным договорам.